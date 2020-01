Il retroscena: “Se il PD perde in Emilia ci sarà un nuovo segretario. Ecco il nome degli ex renziani” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) nuovo segretario nel PD in caso di sconfitta alle elezioni regionali in Emilia Romagna? Secondo un retroscena pubblicato da Libero, è proprio quello che potrebbe accadere. I dem si apprestano a vivere una vera e propria battaglia campale, quella per mantenere la guida della regione rossa per eccellenza. I sondaggi danno Stefano Bonaccini in leggero vantaggio su Lucia Borgonzoni. Se, però, l’esito del voto dovesse essere sfavorevole e la Lega si impossessasse dell’Emilia-Romagna, le conseguenze per il Partito Democratico potrebbero essere catastrofiche. Secondo molti analisti il governo, a quel punto, potrebbe cadere. Ma non è tutto: anche la leadership del PD verrebbe messa pesantemente in discussione. E secondo quanto scrive Libero, la corrente di ex renziani rimasti tra le fila dei dem avrebbe già pronto un nome per la successione dell’attuale segretario. Si ... Leggi la notizia su tpi

