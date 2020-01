Il processo a Trump al Senato può cominciare. Nominati i 7 "manager" dell'accusa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tutto è pronto per il processo a Donald Trump davanti al Senato americano. La Camera ha approvato la risoluzione per l’invio al Senato dei due articoli per l’impeachment del presidente Donald Trump. La Camera, a maggioranza democratica, ha approvato il testo con 228 voti a favore e 193 contrari.Il processo, salvo clamorose sorprese, dovrebbe partire martedì prossimo. La speaker della Camera Nancy Pelosi, dopo settimane di attesa, ha nominato i sette membri democratici del Congresso che rappresenteranno l’accusa, dando di fatto il calcio di inizio all’ultima fase dell’impeachment nei confronti del presidente: quella in cui bisognerà decidere se rimuoverlo o meno dal suo incarico. Un’ipotesi remota la prima, vista la maggioranza repubblicana che in Senato appoggia Trump. Il team dei deputati-procuratori, deNominati ... Leggi la notizia su huffingtonpost

