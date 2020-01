Il primo trailer di Luna Nera, la serie fantasy italiana (Di mercoledì 15 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=hlvnM8tiGP0 Mancano un paio di settimane all’arrivo in streaming di Luna Nera, attesa produzione originale Netflix che rappresenta il primo tentativo di realizzare una serie fantasy vera e propria nel nostro paese. Tratta dal romanzo Le città perdute: Luna Nera di Tiziana Triana (edito da Sonzogno), la serie si concentra sulla levatrice Ade, interpretata da Antonia Fotaras, una giovane donna che nell’oscuro ’600 deve proteggere se stessa e il fratellino, dopo che la nonna è stata messa al rogo in quanto ritenuta una strega. Come si vede nel trailer ufficiale diffuso in queste ore, accusata della stessa “colpa” dopo l’accidentale morte di un bambino, Ade è costretta a fuggire dal suo villaggio e trova rifugio in una misteriosa comunità femminile. Qui la giovane è circondata da un gruppo di donne che, come lei, si sono allontanate dalla società: la ... Leggi la notizia su wired

