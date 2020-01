Il Primo Ministro russo si è dimesso insieme alla squadra di governo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Caos nel mondo politico russo: si è infatti dimesso il Primo Ministro Dmitri Medvdev e così hanno fatto anche tutti i suoi ministri. A quanto pare Medvdev diventerà presto il vice del Consiglio di Sicurezza presidenziale. Le ipotesi sulla decisione di Medvdev È una giornata di caos a Mosca. Proprio mentre Vladimir Putin parla con la Douma e discute apertamente della possibilità di lasciare il Cremlino nel 2024. Sulla decisione di Medvdev si fanno ora diverse ipotesi, tra cui quella che vede la mossa del Primo Ministro come un Primo passo verso il ruolo ministeriale per Putin, una volta che non sarà più Presidente. L'articolo Il Primo Ministro russo si è dimesso insieme alla squadra di governo proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

