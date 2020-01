Il “Parlamento degli insulti” ha perso la sua funzione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Da spazio per proporre e discutere leggi a teatro (o meglio teatrino) della nuova politica, litigiosa e in perenne campagna elettorale Leggi la notizia su ilsole24ore

Europarl_IT : Il Parlamento europeo chiede azioni più incisive per ridurre il divario salariale di genere ???? nell'UE. Oggi il dib… - fisco24_info : Il “Parlamento degli insulti” ha perso la sua funzione: Da spazio per proporre e discutere leggi a teatro (o meglio… - 80_82 : RT @me_azzurra: @mruspandini @a_meluzzi @FratellidItaIia @FDI_Parlamento @GiorgiaMeloni Dagli italiani, non “degli” -