Il Paradiso delle signore trama 16 gennaio: Vittorio e Marta prendono un’importante decisione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda giovedì 16 gennaio, sarà molto importante per le sorti dello shopping center. Marta e Vittorio, infatti, si troveranno a prendere una decisione molto difficile circa i fondi del grande magazzino. Luciano, invece, confesserà a suo figlio la verità sulle sue condizioni di salute, ma Federico lo anticiperà dicendo di aver già scoperto tutto per sbaglio. Interessanti risvolti anche sulle ricerche di Giuseppe Amato, marito di Agnese, il quale ha smesso di dare notizie lasciando sua moglie e i suoi figli nella disperazione. Anticipazioni Paradiso delle signore: la scoperta di Agnese Il Paradiso delle signore regala sempre grosse soddisfazioni ai suoi fan, specie nella puntata del 16 gennaio assisteremo a degli interessanti avvenimenti. Agnese scoprirà che Rocco e Salvatore stanno indagando di nascosto su Giuseppe Amato. I due si sono ... Leggi la notizia su kontrokultura

