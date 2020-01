Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Tommaso Basili si unisce al cast (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grandi novità all’interno della seguita soap opera Il Paradiso delle Signore 4, che vedrà nel cast un nuovo amato attore. Tommaso Basili interpreterà Ennio Palazzi, un ricco e potente imprenditore amico di Vittorio Conti. Pare che Ennio faccia la perdere la testa a Clelia Calligaris e che la capo commessa dimentichi per sempre Luciano. Il Paradiso delle Signore 4: arriva Ennio Palazzi Stando alle anticipazioni sulla soap opera di Rai 1 che arrivano dal settimanale Telepiu edito da Mondadori, Clelia avrà un nuovo amore. Non sono trapelati molti dettagli a riguardo, ma si sa che l’entrata ufficiale di Ennio Palazzi è fissata per la puntata de Il Paradiso delle Signore 4 che andrà in onda il 20 febbraio 2020. Clelia Calligaris (Enrica Pintore) sarà assoluta protagonista delle prossime puntate della seguita soap opera. Dopo un passato sentimentale difficile, ora la capo commessa ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Tommaso Basili si unisce al cast - - infoitcultura : Il paradiso delle signore 4: LORENA vuole MARCELLO BARBIERI? Anticipazioni - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 20 al 24 gennaio 2020. Federico si opera, la Contessa lascia Mil… -