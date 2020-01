Il Papa nomina una donna sottosegretario in Segreteria di Stato. “Multilateralismo”, nasce nuova sezione vaticana (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nasce una nuova sezione in Segreteria di Stato vaticana, dedicata al "mutlilateralismo", e il Papa l'affida ad una donna, Francesca di Giovanni, la prima donna a ricoprire un ruolo di vertice nell'ufficio centrale della burocrazia della Santa Sede. Il Segretario di Stato è il cardinale Pietro Parolin. Da oggi la Sezione per i Rapporti con gli Stati, ufficio guidato dall'arcivescovo inglese Paul Richard Gallagher, ha due sotto-segretari: Di Giovanni infatti va ad affiancare monsignor Miroslaw Wachowski, che si occuperà principalmente del settore della diplomazia bilaterale. L'innovazione rientra nel quadro di una riforma dell'organigramma vaticano che il Papa sta finalizzando con un consiglio di cardinali consiglieri, il cosiddetto C6, e che sfocerà nei prossimi mesi in una nuova costituzione apostolica, Predicate Evangelium, la cui bozza già prevede questa nuova casella."E' da vari ... Leggi la notizia su ilfogliettone

