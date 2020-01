Il nuovo e rivoluzionario contratto collettivo per le giocatrici della WNBA (Di mercoledì 15 gennaio 2020) “Una grande scommessa sulle donne”. Cathy Engelbert, commissioner della WNBA, massimo campionato cestistico femminile americano, ha così commentato l'accordo raggiunto con il sindacato delle giocatrici. Il nuovo contratto collettivo, valido per i prossimi 8 anni, offre grandi benefici segnando un nuovo traguardo per lo sport professionistico femminile. Tra le misure approvate, secondo quanto scrive il New York Times, spiccano l'aumento del salario e i benefit per la maternità. Il tetto massimo per i contratti sale a 215 mila dollari, l'83% in più rispetto a quello che è stato percepito nella passata stagione, ma con i bonus le giocatrici più forti potranno arrivare a guadagnare più di 500 mila dollari. In generale, il compenso medio delle cestiste raggiunge le sei cifre superando i 100 mila dollari. Gli stipendi restano notevolmente inferiori rispetto a quelli dei colleghi ... Leggi la notizia su agi

