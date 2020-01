Il museo che in California racconta la storia del flipper (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il paradiso degli appassionati di flipper è in California, ad Alameda. In questa ridente cittadina, il collezionista Michael Schiess ha fondato il Pacific Pinball Museum, una vera e propria galleria di macchine che racconta l’evoluzione di questo gioco d’abilità e offre ai nostalgici la possibilità di rimettersi alla prova. Schiess ha deciso di preservare per le future generazioni la memoria di un gioco che, decenni fa, ha fatto impazzire l’America e il resto del mondo. Ha speso migliaia di ore collezionando e riparando vecchi flipper, come racconta nel video qui sopra. Il museo è stato fondato nel 2004 (quando Schiess ha capito che non c’era spazio in casa sua) e oggi conta oltre 1700 macchine da pinball. Proprio come in altri luoghi di conoscenza più canonici, ci si intrattiene e si viaggia lungo la storia: all’origine del pinball, e quindi del flipper ... Leggi la notizia su wired

