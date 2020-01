Il molo rosso 2, ultima puntata: anticipazioni trama del finale della seconda stagione (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Arriva a conclusione la seconda stagione de Il molo rosso, dopo la messa in onda del secondo appuntamento il 14 gennaio in seconda serata. La conclusione della serie ideata da Alex Pina, creatore anche de La casa di carta, è prevista per martedì 21 gennaio alle 23.15 su Rai 2. con gli ultimi 3 episodi. Complici infatti i bassi ascolti della prima puntata la serie è stata spostata in tarda serata. Il molo rosso 2, anticipazioni ultima puntata Conrado affronta Vicent davanti a molti testimoni e lo minaccia di morte. Quando il cadavere di Vicent viene ritrovato vicino al molo, Alejandra accusa Conrado di averlo ucciso. Il molo rosso 2, cast Nel cast della serie figurano Álvaro Morte, Verónica Sánchez, Irene Arcos, Cecilia Roth, Marta Milans, Judith Ampudia. Leggi la notizia su tvzap.kataweb

