Il marchio Sussex sulla margarina? La reazione furiosa del Principe Carlo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Regina Elisabetta ha approvato il ‘distacco’ di Harry e Meghan dalla Corona Britannica. Ma il Principe Carlo ha qualche perplessità in merito all’utilizzo del marchio Sussex Royal da parte del suo secondogenito e della consorte. Pare infatti che il Duca di Cornovaglia ha spiegato chiaramente il suo punto di vista sulla vicenda. L’erede al trono ha infatti rivelato che il Principe Harry non potrò far fede sui fondi paterni, che non sono illimitati, ha chiarito il primogenito della Sovrana. Il Principe Harry e Meghan Markle, andranno a vivere in Canada. Ma per il secondogenito del Principe Carlo, non sarà così facile staccarsi dalla sua famiglia d’origine, fanno sapere fonti vicine a Palazzo Reale. Il Principe Carlo severo sulla decisione di Harry e Meghan Secondo quanto si apprende dal The Sun, da Buckingham Palace, sono arrivate voci, sulla ... Leggi la notizia su velvetgossip

