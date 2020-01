Il libro sul celibato è un caso. Ratzinger toglie la sua firma. Ma Sarah: "Ecco le lettere" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fabio Marchese Ragona La retromarcia di padre Georg: "Testi inviati, ma non per farne un libro". Il cardinale: "Bozze riviste insieme" Alla fine è dovuto intervenire direttamente monsignor Georg Gänswein, segretario particolare di Benedetto XVI e prefetto della Casa Pontificia, per chiudere definitivamente ogni polemica e fraintendimento sorto intorno a un libro pubblicato dal cardinale africano Robert Sarah, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in uscita oggi in Francia e presentato dalla stampa d'Oltralpe come un testo scritto a quattro mani dal porporato guineano, considerato uno degli uomini di punta del mondo tradizionalista, e da Joseph Ratzinger sul tema del celibato sacerdotale. «Posso confermare - ha spiegato padre Georg - che su indicazione del Papa emerito ho chiesto al cardinale Robert Sarah di contattare gli editori ... Leggi la notizia su ilgiornale

