Il Green New Deal italiano in 170 opere pubbliche (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La Commissione Europea ha presentato a Strasburgo il suo Green Deal. Un’ottima notizia. Adesso, ogni Stato membro dovrà proporre un piano di riconversione ecologica della propria economia. Cosa farà l’Italia oltre a preoccuparsi dell’annosa vertenza ex Ilva? Noi, francamente, non l’abbiamo ancora capito.In attesa di sciogliere l’arcano, abbiamo deciso di fare un passo avanti e abbiamo presentato un pacchetto di 170 opere pubbliche individuate dalla nostra associazione per rilanciare investimenti e occupazione, suddiviso per Regione e per tipologia di intervento - messa in sicurezza, bonifica, trasporti, infrastrutture - con opere grandi, medie o piccole che consentirebbero agli italiani di vivere meglio. I criteri di selezione sono, infatti, quelli dell’utilità per i cittadini e i territori, del miglioramento ... Leggi la notizia su huffingtonpost

gresdian : @CarloCalenda Ma perché è un green new deal fatto col culo e con pochissime risorse. Servirebbe molto di più e sopr… - enricoparenti2 : RT @SecolodItalia1: Ue, Fratelli d’Italia vota contro il New Green Deal: “Toglie fondi al Mezzogiorno” - SecolodItalia1 : Ue, Fratelli d’Italia vota contro il New Green Deal: “Toglie fondi al Mezzogiorno” -