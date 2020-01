Il giornalista Roberto Perrone stuzzica: “Lazaro mi ricorda Elia della Juve” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’avventura di Lazaro con la maglia dell’Inter non è stata fino al momento entusiasmante, il calciatore ha deluso le aspettative, arrivato tra mille aspettative fino al momento non ha convinto. Il noto giornalista Roberto Perrone è intervenuto negli studi di Sky Sport e ha parlato sia del calciatore che dell’Inter: “Se Icardi fosse rimasto, il club l’avrebbe fatto giocare il minimo sindacale per non avere problemi. I nerazzurri possono tenere il passo. Ho grande stima di Conte, è un grande allenatore. Il suo limite che si brucia presto. 3 anni, poi logora sé stesso e gli altri. Ma in quel periodo fa fare salti straordinari“. Poi sulle ultime voci di mercato: “Sensi e Barella devono ancora recuperare completamente: sono due acquisti di mercato. Si tratta di due giocatori straordinari. Lo scambio Politano-Spinazzola? Possono guadagnarci tutte e due. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

