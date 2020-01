Il finale di Crisi sulle Terre Infinite sconvolge e travolge: come cambia il Multiverso dopo l’addio di Oliver? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il finale di Crisi sulle Terre Infinite è andato in onda negli Usa stravolgendo tutto quello che in questi anni abbiamo conosciuto e messo insieme episodio dopo episodio delle serie tv dell'Arrowverse. Il destino di tutti è rimasto appeso ad un filo ma è il sacrificio ultimo di Oliver a salvare il mondo e tutto quello che di esso conosciamo con la sua versione dello Spettro e il suo ultimo colpo di coda. In questo mega-crossover, gli eroi si sono riuniti per cercare di salvare la loro realtà e l'intero Multiverso dall'Anti-Monitor combattendo una battaglia che si è lasciata dietro una serie di perdite e che cambierà per sempre l'universo fino a questo momento noto.ATTENZIONE SPOILER!Oliver raggiunge i suoi e cerca di tenerli insieme per una battaglia finale che li porterà alla creazione dell'Anti-Monitor. Il piano fallisce e invece di trovarsi divisi in due gruppi per fermare ... Leggi la notizia su optimaitalia

