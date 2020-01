Il declino della sinistra israeliana sembra ormai inesorabile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le elezioni legislative israeliane di settembre si sono concluse con un nulla di fatto e lo stallo venutosi a creare tra il blocco politico capeggiato dal Likud del premier Benjamin Netanyahu ed il partito Bianco e Blu dell’ex Generale Binyamin Gantz ha proiettato il Paese verso nuove consultazioni, che avranno luogo a marzo del 2020. L’accesa sfida politica tra gli schieramenti ha, però, un grande assente: la sinistra e più in generale i movimenti progressisti non palestinesi. Si è assistito, negli ultimi decenni, ad un costante ed inesorabile spostamento verso destra delle preferenze politiche dei cittadini: l’ultimo primo ministro di centro sinistra, Ehud Barak del Partito Laburista, ha lasciato l’incarico il 7 marzo del 2001 e considerando che lo stesso Barak era rimasto al potere per appena due anni si è trattato di un premierato piuttosto breve. Un declino ... Leggi la notizia su it.insideover

