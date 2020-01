Il Cnr boccia le giornate ecologiche: “Lasciano il tempo che trovano” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dodici giornate ecologiche, una al mese e ciascuna in una zona differente della città, interesseranno Benevento dal prossimo 26 gennaio. Un calendario studiato dall’amministrazione comunale per diminuire la percentuale di polveri sottili attraverso il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore. Ma quanto incide realmente questo tipo di provvedimenti sull’effettivo miglioramento della qualità dell’aria? Meno di quanto si possa immaginare, a leggere il parere di Cinzia Perrino, direttore dell’istituto sull’inquinamento atmosferico del Cnr. Intervistata da “Repubblica”, la Perrino non ha usato mezze misure affrontando principalmente tematiche riguardanti la Pianura Padana ma dirottando poi l’attenzione sulla tematica di interesse generale. “Come tutte le misure emergenziali, quella ... Leggi la notizia su anteprima24

