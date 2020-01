IL CASO/ Posto fisso, ma infelici: cosa succede ai nostri giovani? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non se ne parla molto, ma c'è un problema in Italia riguardante l'insoddisfazione dei giovani nonostante un buon Posto di lavoro Leggi la notizia su ilsussidiario

PaoloAcciai : “L’ ideologia della performance si è comunque affermata anche nel mondo del lavoro, diventando anche in questo ambi… - 44you : RT @LaTataBlu: Le tette sono destinate a scendere, come tutto il resto del corpo, la forza di gravità non risparmia niente e nessuno. L'uni… - EleonoraGavio : RT @LaTataBlu: Le tette sono destinate a scendere, come tutto il resto del corpo, la forza di gravità non risparmia niente e nessuno. L'uni… -