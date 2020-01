Il caso di spionaggio che scuote il baseball americano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uno scandalo scuote il baseball americano: i Red Sox hanno cacciato il loro allenatore Alex Cora per un caso di 'spionaggio' degli avversari quando era sulla panchina degli Houston Astros. Il 44enne tecnico portoricano paga l'esito di un'inchiesta della Major League baseball (Mlb) da cui è emerso che nel 2017, quando da vice allenatore vinse le World Series in Texas, era coinvolto in un piano per carpire i segnali tra i giocatori avversari e informare i propri sulla strategia rivale. Anche i Red Sox sono sotto inchiesta per un analogo caso di spionaggio, relativo alla vittoria nelle World Series contro gli Yankees, e l'allontanamento di Cora potrebbe alleggerire la loro posizione. "Questo è un giorno triste per noi", ha fatto sapere il club in un comunicato, "alla luce delle conclusioni dell'inchiesta abbiamo deciso che Alex non poteva più guidare la squadra e abbiamo ... Leggi la notizia su agi

