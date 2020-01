Il calcio italiano sbarca su SportItalia: accordo per 24 partite in chiaro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuvo accordo con Sport Italia per 24 partite in chiaro: tutte le novità per il calcio italiano Il calcio italiano tira un sospiro di sollievo grazie ad un accordo con Sport Italia. La Lega Nazionale Dilettanti ha stretto un accordo con il canale TV secondo cui verranno trasmesse 24 partite da gennaio fino al termine … L'articolo Il calcio italiano sbarca su SportItalia: accordo per 24 partite in chiaro proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

