Il bicchiere Ikea pericoloso per la salute. L’azienda: “Riportatelo in negozio” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il bicchiere Ikea pericoloso per la salute. L’azienda: “Riportatelo in negozio” Il bicchiere Ikea Troligtvis è dannoso per la salute e va riportato in negozio. Tutti i clienti che lo hanno acquistato sono invitati dall’azienda a non utilizzarlo se riporta la dicitura “Made in India”. Recenti test effettuati indicano che il prodotto può rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti. Ikea, quindi, invita i clienti a riportare il bicchiere da viaggio al più vicino negozio Ikea, dove riceveranno un rimborso completo. Il bicchiere può rilasciare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti stabiliti. “La sicurezza dei prodotti è fondamentale per Ikea”, spiega una nota delL’azienda. Tutti i prodotti Ikea vengono costantemente testati e devono rispettare le norme e le leggi vigenti, oltre che i requisiti interni ... Leggi la notizia su tpi

