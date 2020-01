Ikea ritira il bicchiere da viaggio: "Può rilasciare sostanze chimiche" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Ikea ritira dal mercato il bicchiere Troligtvis, non conforme ai requisiti dell’azienda. L'annuncio: "Non utilizzatelo se riporta la dicitura Made in India" Ikea ha deciso di ritirare dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis. A dare la notizia è stata la stessa azienda svedese che ha invitato tutti i suoi clienti a non utilizzare il prodotto nel caso in cui riporti la dicitura "Made in India". Recenti test effettuati sul prodotto hanno indicato che il bicchiere da viaggio può rilasciare livelli di dibutilftalato in quantità superiori ai limiti stabiliti. Per questo il colosso dell'arredamento ha deciso di ritirareTroligtvis e chiesto ai clienti di riportare il bicchiere acquistato al più vicino negozio, dove riceveranno un rimborso completo anche in assenza di scontrino fiscale. "La sicurezza dei prodotti è fondamentale per Ikea. Tutti i prodotti Ikea ... Leggi la notizia su ilgiornale

