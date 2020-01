IKEA ha richiamato i bicchieri TROLIGTVIS prodotti in India perché potrebbero rilasciare sostanze chimiche oltre i limiti consentiti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L’azienda svedese di arredamento IKEA ha invitato i clienti che hanno acquistato i bicchieri da viaggio TROLIGTVIS prodotti in India a riconsegnarli in negozio perché potrebbero rilasciare «sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti». In un comunicato stampa diffuso Leggi la notizia su ilpost

