I titoli di apertura dei principali giornali italiani (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le vicende vaticane con al centro lo scritto sul celibato dei sacerdoti anti-Bergoglio di Ratzinger, dal quale il Papa emerito Benedetto XVI ritira la firma, e il giallo delle sue lettere al cardinale Sarah autore del pamphlet che conferma la disponibilità del primo a co-firmare il volume; i decreti sicurezza di Salvini da cancellare; il nodo Autostrade con il governo che avrebbe già deciso la revoca delle concessioni e poi la rissa nel Movimento 5Stelle sono le notizie e i fatti al centro delle aperture dei principali quotidiani oggi in edicola. CORRIERE DELLA SERA Ratzinger, il libro è un caso Benedetto XVI: "Via la mia firma dal volume sul celibato dei preti" LA REPUBBLICA Cancellare Salvini Intervista a Delrio: non ci basta modificare i decreti sicurezza, serve nuova legge Zingaretti: "Avanti con i Cinquestelle". Ma nel Pd parte la sfida per la segreteria M5S, Di ... Leggi la notizia su agi

