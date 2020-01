I “Socialisti Gaudenti” trollano il sondaggio della leghista Borgonzoni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lucia Borgonzoni lancia la sfida social: chi scegliete tra il passato e il futuro? Mettete un like se il 26 gennaio voterete per la Lega, rispondete con una faccia arrabbiata se sceglierete Stefano Bonaccini. Forse la candidata del Carroccio alle elezioni regionali in Emilia-Romagna pensava di dare Leggi la notizia su ilfoglio

ilfoglio_it : I @socgaudenti trollano il sondaggio della leghista #Borgonzoni. La candidata a presidente dell'Emilia Romagna lanc… - donatofiore : Cari Socialisti Gaudenti opponiamoci al film Hammamet, non posso credere che Craxi avesse fatto quella pessima fine… -