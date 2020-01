I pronostici sportivi di oggi, mercoledì 15 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I pronostici di mercoledì 15 gennaio: proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alle 15:00 con diretta tv su Rai Due ci sarà una bella partita tra due squadre di Serie A, Fiorentina e Atalanta, già protagoniste delle semifinali della scorsa edizione. Poi alle 18:00 il rinnovato Milan – che dovrebbe lasciare inizialmente Ibrahimovic in panchina – se la vedrà con la Spal, formazione in lotta per evitare la retrocessione in Serie B. Chiude il programma di questo mercoledì la Juventus, che sfiderà l’Udinese con diretta in tv su Rai Uno a partire dalle 20:45. Nella scorsa stagione dopo quattro trionfi consecutivi la Juventus non è riuscita a vincere la Coppa Italia: è stata eliminata dall’Atalanta ai quarti di finale con un netto 3-0. Con la rosa che ha a disposizione l’allenatore Sarri, questo trofeo è ampiamente alla portata anche schierando ... Leggi la notizia su ilveggente

