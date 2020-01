I migliori titoli di testa del 2019, da Good Omens a The Politician (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il sito Art of the Title, dedicato ai credits, ha stilato la sua classifica annuale con i migliori titoli di testa del 2019, tra cui Good Omens, Dickinson e The Politician. Il sito Art of the Title, dedicato ai credits, ha stilato la sua classifica annuale con i migliori titoli di testa del 2019, tra cui Dickinson e The Politician, rispettivamente di Apple TV+ e Netflix. Parigi è nostra (film) Evento Apple primavera 2019 (conferenza) Climax (film) Dickinson (serie TV) Vox Lux (film) Toni Morrison: The Pieces I Am (film) Good Omens (serie TV) Down the Rabbit Hole (conferenza) Control (videogioco) The Politician (serie TV) Come spiega il sito stesso, questo è stato il criterio di selezione: "La nostra commissione di esperti ha scelto il meglio tra film, serie TV, videogiochi, ... Leggi la notizia su movieplayer

assodigitale : I 3 migliori titoli da tenere d’occhio nel settore della Intelligenza Artificiale - NSigaro : I migliori titoli azionari pronti al rialzo da comprare settimana prossima - - lestrange_mia : @adoringcinema Eh no non farlo, noi l’abbiamo visto in quattro e 2/2 hanno preso sonno hahaha è pesantissimo, per c… -