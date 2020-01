I 18enni potranno votare anche al Senato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) anche i cittadini che hanno compiuto 18 anni d'età potranno votare per l'elezione del Senato: a prevederlo è il ddl approvato in commissione che parifica i criteri tra Palazzo Madama e la Camera. Altra novità riguarda l'elettorato passivo: potranno essere eletti al Senato i cittadini con almeno 25 anni (e non più 40). Leggi la notizia su fanpage

fanpage : I 18enni potranno votare anche al Senato - notizieoggi24 : I diciottenni potranno votare per le elezioni del Senato, questo prevede la riforma votata oggi dal ddl presentato… -