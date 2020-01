Hyundai i10 - Al volante della nuova generazione - VIDEO (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La terza generazione della Hyundai i10 è una valida alternativa alle citycar più vendute: le sue qualità, infatti, sono molte, a cominciare dallo spazio interno. In 3,67 metri di lunghezza possono trovare spazio fino a cinque persone, più qualche bagaglio: inoltre, la piccola coreana è facile da parcheggiare e agilissima in città. Il design di esterni e interni ha fatto un deciso passo verso uno stile più personale, con la possibilità di combinare diversi colori fra tetto, carrozzeria e interni. Lho guidata a lungo in Portogallo, per quasi 300 km, trovandola eccellente sul piano dei consumi (ma presto arriverà il verdetto del nostro Centro Prove) e degli equipaggiamenti, davvero inconsueti per unauto di segmento A. Dettagli che fanno la differenza. Tanto per fare un esempio, vi ricordate una citycar con il cassetto portaoggetti illuminato? Qui cè. Sono piccole comodità che, insieme a ... Leggi la notizia su quattroruote

