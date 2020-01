Harry Potter, apre a New York il più grande negozio del mondo dedicato al maghetto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È trascorso ormai oltre un decennio dalla pubblicazione di Harry Potter e i doni della morte, ultimo capitolo della saga letteraria ideata da J.K. Rowling. Eppure – a quanto pare - i fan del maghetto non sembrano assolutamente intenzionati a riporre nell'armadio le bacchette magiche e le uniformi varie di Grifondoro e Serpeverde. Lo dimostra il successo al botteghino di Animali fantastici e dove trovarli, il fortunato prequel cinematografico con protagonista il premio Oscar Eddie Redmayne. E lo ribadisce l'entusiasmo con cui è stata accolta la notizia dell'apertura, in quel di New York, del più grande flagship store del mondo dedicato proprio a Harry Potter & co. Il progetto del flagship store Secondo Sarah Roots, vicepresidente della divisione viaggi e retail di Warner Bros, il negozio in questione è destinato a trasformarsi in una vera e ... Leggi la notizia su gqitalia

