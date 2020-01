Harry e Meghan | la loro fuga pianificata da mesi | la prova

Cosa significa veramente il comunicato della Regina su Harry e Meghan? Lo rivela una psicologa - : Roberta Damiata Dietro le parole della Regina sulla decisione di Harry e Meghan, esiste un significato più profondo. A svelarlo una psicologa La decisione di Harry e Meghan di “dimettersi” e quindi allontanarsi dalla Monarchia e anche da Londra, ha creato scalpore in milioni di persone in tutto il mondo, ma nessuno è rimasto così sconvolto come la Regina. La Cosa è facilmente immaginabile, e anche comprensibile, ma a dirlo non è la ...

Il Canada apre le porte a Harry e Meghan - ma chi paga? : Il Canada apre le braccia a Harry e Meghan, pur iniziando a domandarsi chi dovrà pagare per la loro sicurezza e per la logistica di un trasloco destinato a suggellare lo sganciamento (parziale) dalla Royal Family. Mentre buona parte della stampa britannica - tabloid in testa - ne saluta il distacco con un’acredine in cui appare difficile non rintracciare almeno qualche venatura di pregiudizio: in particolare, e al di là di ...

Meghan è stata raccomandata alla Disney da Harry? Il mistero di quel video rimosso da Twitter : Twitter rimuove il video in cui il principe Harry raccomanda Meghan Markle al ceo della Disney L’ultimo gossip su Harry e Meghan Markle riguarda proprio l’ultimo contratto che lei avrebbe firmato con la Disney. Secondo quanto riportano i tabloid britannici il principe Harry avrebbe raccomandato la moglie Meghan con il Ceo della Disney, Bob Iger, alla prima del “Re Leone” del luglio scorso. Un video pubblicato su Twitter ...

La Regina e gli anni di "libertà" a Malta. Ecco perché sta con Meghan e Harry - : Francesca Galici Per tre anni Elisabetta II ha vissuto a Malta, dove suo marito prestava servizio nella marina. Il ricordo di quelperiodo di libertà potrebbe essere alla base del via libera dato a Harry per trasferirsi in Canada Harry e Meghan hanno avuto il consenso della Regina per andare via da Londra e trasferirsi in Canada. Nel primo periodo faranno la spola ma poi potrebbero definitivamente vivere nel Paese nordamericano, dove ...

Meghan e Harry - parla Boris Johnson : "La Royal Family ce la farà" - : Elisabetta Esposito Meghan Markle e il Principe Harry vogliono dimettersi come membri senior della Royal Family: ecco che cosa pensa il primo ministro Boris Johnson Il primo ministro britannico interviene sulla decisione di Meghan Markle e il Principe Harry di rendersi indipendenti. La Megxit - come è stata ribattezzata dai media - presenta infatti vari livelli di lettura e uno di questi è politico. Essere membri della Royal Family, ...

Royal Family - Elisabetta : “La famiglia è a favore del desiderio di Harry e Meghan”. D’altronde anche la regina nel 1947 era ‘scappata’ via : La crisi, breve, per la Royal Family britannica sembra essersi conclusa nel migliore dei modi e con un compromesso: Harry e Meghan trascorreranno ora «un periodo di transizione» facendo la spola tra Canada e Regno Unito. Restano diversi punti interrogativi da discutere nei prossimi giorni, ma la regina di è dichiarata comprensiva verso la volontà di nipote e consorte. «La mia famiglia e io siamo totalmente a favore del desiderio di Harry ...

Harry e Meghan - la regina accetta le dimissioni ma elimina i titoli reali : La regina Elisabetta II ha accettato le dimissione di Harry e Meghan come comunicato da una nota ufficiale diffusa ieri dalla Royal Family. La cosa che ci si chiede è: la coppia avrà ancora i titoli reali?Continua a leggere

Harry e Meghan - i 6 assurdi “comandamenti” per i vicini di casa : Dopo il clamoroso addio alla Corona, Harry e Meghan dovrebbero continuare a vivere anche a Frogmore Cottage. Sapevate che i vicini devono rispettare delle regole assurde? Harry e Meghan di Inghilterra stanno facendo parlare molto della loro coppia in questi primi tormentati giorni del 2020. La clamorosa decisione di uscire dai privilegi dei Reali inglesi […] L'articolo Harry e Meghan, i 6 assurdi “comandamenti” per i vicini di ...

La Regina dà la benedizione a Harry e Meghan : “Rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio” : Dopo un lungo incontro avvenuto a Sandringham, in seguito alla decisione di Harry e Meghan di rendersi indipendenti dalla famiglia reale, la Regina Elisabetta II ha diffuso un comunicato ufficiale con il quale fa sapere che nonostante la questione sia ancora molto delicata e debba essere risolta, al momento la Royal Family comprende e condivide il loro desiderio.Continua a leggere

"Harry e Meghan hanno più probabilità di divorziare entro il 2025 che di tornare a Londra" : Il principe Harry e Meghan Markle hanno quattro volte più probabilità di divorziare entro il 2025 che di ricongiungersi alla famiglia reale. Parola di scommettitori.Dopo il vertice della Royal Family a Sandringham il via libera alla nuova vita dei Duchi di Sussex, i bookmaker si sono scatenati. Il Daily Mail riporta le quotazioni attualmente praticate sul futuro di Meghan Harry.L’ipotesi ritenuta più probabile è ...