Half-Life Alyx: spuntano online nuovi screenshot del titolo VR di Valve (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il sito amatoriale Valve News Network, specializzato nella raccolta di leak e indiscrezioni provenienti dalla compagnia di Gaben, ha recentemente pubblicato un nuovo video, nel quale vengono condivisi, a detta del creatore del canale Tyler McVicker, degli screenshot inediti di Half-Life: Alyx, il nuovo titolo VR di Valve, attualmente in sviluppo.Natuarlmente, trattandosi di un leak, è impossibile verificarne l'autenticità, ma quello che vediamo è abbastanza in linea con il trailer del gioco condiviso mesi fa, l'unico vero materiale in nostro possesso.Gli screenshot in questione, visibili nel video di seguito, mostrano le nuove uniformi dei soldati Combine, alcune ambientazioni di gioco e i loro dettagli, come un simpatico segnale di "Attenzione, pavimento bagnato" con un tentacolo, probabilmente appartenente ad un mostro di Xen. Presente, inoltre, qualcosa di decisamente macabro: un ... Leggi la notizia su eurogamer

