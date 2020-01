Green New Deal europeo, tutto quello che c’è nel piano Ue sul clima (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È stato diffuso il testo del Green New Deal, il piano ambientale dell’Unione Europea caldeggiato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, a cui oggi, 15 gennaio, ha dato il disco verde il Parlamento comunitario. Nel documento, suddiviso in 116 punti, il Parlamento stesso è chiamato a impegnare i Paesi dell’Unione con il fine di mettere in moto urgenti «interventi ambiziosi per far fronte al cambiamento climatico e alle sfide ambientali, allo scopo di limitare il riscaldamento globale a 1,5º C ed evitare una perdita massiccia di biodiversità». I parlamentari europei, ancora, approvando il documento hanno condiviso «l’impegno della Commissione di trasformare l’UE in una società più sana, sostenibile, equa e prospera, con zero emissioni nette di gas a effetto serra (GES)» e chiedono «la necessaria transizione verso una società europea ... Leggi la notizia su open.online

