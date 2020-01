Green deal, Parlamento Ue adotta risoluzione: respinta la richiesta di inserire il nucleare tra i settori da sostenere. M5s: “Lobby sconfitta” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Parlamento Ue sostiene il Green deal europeo e respinge gli emendamenti che chiedevano di considerare anche il gas e il nucleare fra le fonti energetiche da sostenere con gli investimenti. La plenaria ha adottato la sua posizione sul piano Ue, così come presentato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Gli eurodeputati, nella risoluzione adottata con 482 sì, 136 no e 95 astensioni, chiedono un obiettivo di riduzione delle emissioni del 55% entro il 2030 invece che il 40% attualmente previsto. Bocciati gli emendamenti sul nucleare: uno proposto dal gruppo dei Conservatori, di cui fa parte Fratelli d’Italia, e uno presentato da più europarlamentari, tra cui la leghista Gianna Gancia, moglie di Roberto Calderoli. Il co-presidente di Ecr, Raffaele Fitto, ha annunciato il voto contrario di FdI alla risoluzione. Esulta Eleonora Evi del Movimento 5 stelle: “Si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

pdnetwork : 'Oggi è una giornata importante, in #Ue parte infatti il processo che porterà al Green Deal. Si tratta di un modell… - Marcozanni86 : +++ Green deal: #Dombrovskis, 1.000 miliardi investimenti +++ - europainitalia : ???????? Al centro del Green Deal europeo ci sono le persone ???? Il piano presentato oggi è finalizzato a mobilitare al… -