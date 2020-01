Grandi nevicate nel Kashmir pakistano: le valanghe provocano decine di vittime (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CRONACHE METEO: l'Azar Kashmir rappresenta la porzione più occidentale della più grande regione del Kashmir, oggetto di disputa tra Pakistan ed India. E' attualmente amministrata dal Pakistan e presenta un clima caldo durante il periodo estivo e molto freddo in Inverno; la sua piovosità è molto elevata, con quantitativi annui variabili tra i 1400 e i 1800 mm. Le eccezionali precipitazioni nevose degli ultimi giorni hanno causato numerose valanghe che hanno bloccato le strade ed isolato numerosi villaggi. Sono almeno 57 le persone rimaste travolte ed uccise dalle valanghe, mentre anche nella porzione di territorio indiano sono state 10 le vittime per la stessa causa. Fu nel 2012 che in questa zona, al confine tra Pakistan ed India, accadde una grande tragedia: una valanga colpì una caserma dell'esercito pakistano uccidendo 124 soldati e 11 civili. Leggi la notizia su meteogiornale

