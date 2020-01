Grande Fratello Vip, lite tra Antonella Elia e Elisa De Panicis: “È una pornostar, la dà a tutti”. “Porti il perizoma. Alla tua età si portano le mutande” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo una prima settimana di rodaggio, il clima nella casa del Grande Fratelllo Vip inizia a farsi scoppiettante, con la prima lite tra due concorrenti. Si tratta di Antonella Elia e Elisa De Panicis (protagonista delle frasi sessiste pronunciate da Salvo Veneziano) che in un acceso diverbio si sono scambiate parole di fuoco. Tutto è iniziato quando Michele Cucuzza ha chiesto alla Elia di definire tutti i concorrenti con una parola sola e lei ha iniziato proprio dalla De Panicis: “Lei è una pornostar. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine – ha detto la showgirl 56enne -. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse”. L’influencer però non ha affatto gradito la sua uscita e così ieri sera mentre le passava vicino ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

