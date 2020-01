Grande Fratello Vip | le anticipazioni della puntata del 15 gennaio 2020

Grande Fratello Vip : Paola Di Benedetto è stata tradita dal fidanzato? La verità : Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020. La gieffina è stata tradita da Federico Rossi? La storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto La storia d’amore tra la gieffina Paola Di Benedetto e il cantante Federico Rossi appassiona molti fan. La coppia, però, aveva affrontato un periodo di crisi nell’estate del 2019 e circolava voce che il tradimento fosse il vero ...

Grande Fratello Vip 2020 - Fernanda Lessa commossa : "Mio marito è l'uomo giusto - mi ha anche fatto smettere di bere" : Nella pillola quotidiana del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha rivelato che non ha mai credito nell'amore eterno. Poi, parlando del marito, ha ammesso di aver capito che era quello giusto:"Voglio diventare buddista per reincarnarmi e vivere altre dieci vite insieme a lui. Mi ha conosciuto quanto ero uno straccio. Se avevo una lezione in palestra, in mattino, io prima mi bevevo un bicchiere di vino. Mi ha fatto smettere di bere. Una volta ...

Grande Fratello Vip - parole grosse tra la Elia e la De Panicis : “Abbiamo una pornostar” : Sarebbe il caso forse di dire, ai concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, di contare fino a 10 prima di giocare. Ancora una lite anima la giornata all’interno del reality e nuovamente, tornano a far capolino, parole pronunciate con troppa leggerezza nonostante il loro contenuto sia molto, molto pesante. Da un lato c’è stata Antonella Elia e dall’altro, ancora una volta, Elisa De Panicis. Scontro tra Antonella Elia e Elisa De ...

Grande Fratello Vip 2020 - Antonella Elia su Elisa De Panicis : ‘Una pornostar - la dà a tutti’ : Al Grande Fratello Vip non c’è davvero pace per Elisa De Panicis (CHI E’), l’influencer verso cui erano rivolte le parole sessiste che sono costate l‘espulsione a Salvo Veneziano. Adesso è diventata l’obbiettivo di feroci critiche e ingiurie di Antonella Elia. Nonostante il tono fosse scherzoso, la Elia ha espresso concetti davvero duri nei confronti della De Panicis durante un gioco ideato da Michele Cucuzza che ...

Wanda Nara : Grande Fratello Vip - figli - Icardi : Soubrette, opinionista, procuratrice: sono molte le identità di Wanda Nara, nota per essere prima di tutto la moglie di Mauro Icardi, ex attaccante dell'Inter che ora sta facendo fortuna al Paris Saint-Germain. Ma conosciamola meglio.Nata il 10 dicembre del 1986, diventa famosa nel suo Paese, l'Argentina, come modella, cantante e presentatrice. Da noi però diventa famosa quando lascia il calciatore Maxi Lopez, dal quale ha avuto 3 figli, ...

Ivan Gonzalez racconta il suo passato difficile al Grande Fratello Vip : GF Vip gossip: Ivan Gonzalez svela come ha conosciuto la sua vera madre Che Ivan Gonzalez non abbia avuto un’infanzia particolarmente facile ormai è chiaro a tutti. E dopo il suo drammatico racconto su suo padre, oggi il concorrente iberico del Grande Fratello Vip ha fatto un’altra clamorosa rivelazione sulla sua famiglia che ha commosso un po’ tutti a casa. Cosa ha detto? L’ex tronista di Uomini e Donne, parlando a tu ...

Salvo Veneziano : Grande Fratello - moglie - chi è : In queste ore si sta parlando moltissimo di Salvo Veneziano, partecipante della prima edizione italiana del Grande Fratello (arrivò secondo) per alcune frasi fortemente sessiste nei confronti dell'influencer Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 4. Ecco cosa ha detto alla presenza degli altri inquilini Fabio Testi, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia: “Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente ...

Grande Fratello Vip : un'ex concorrente è incinta : un'ex concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 tornato in onda una settimana fa con la sua quarta edizione condotta da Alfonso Signorini, è in attesa di un bambino.Stiamo parlando di Silvia Provvedi, la cantante modenese, ex concorrente del talent show X Factor e de L'Isola dei Famosi insieme alla sorella gemella Giulia, con cui forma il duo delle Donatella. Le due gemelle 26enni parteciparono in coppia anche alla ...

Grande Fratello VIP 2020 - Elisa de Panicis critica Andrea Denver (VIDEO) : Riaffiorano vecchi fatti nella casa del Grande Fratello VIP e ciò non fa altro che accrescere la tensione in casa. Per Elisa de Panicis la prima settimana da concorrente si sta facendo più complicata del solito, prima il battibecco con Antonella Elia, poi un faccia a faccia fra l'influencer e Andrea Denver, con cui ha avuto già a che fare in passato per un flirt.Tutto nasce da un gioco nella quale Elisa ha rivolto del 'presuntuoso' a Denver, un ...

Grande Fratello VIP 2020 - battibecco fra Antonella Elia e Elisa de Panicis (VIDEO) : Sembra che dopo quasi una settimana all'interno della casa del Grande Fratello VIP le prime intese venutasi a creare all'inizio dell'avventura stiano prendendo una brutta piega. E' il caso di Antonella Elia e di Elisa de Panicis, la showgirl e 'ministra' de La repubblica delle donne sembra non avere un buon rapporto con le influencer (citofonare Taylor Mega) e la situazione non sembra smentire il trend.Qualche giorno fa la Elia durante un ...

Stasera Tv 15 gennaio | Canale 5 | Grande Fratello Vip | Anticipazioni : Stasera Tv: 15 gennaio alle 21:20 su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento del “Grande Fratello Vip” Su Canale 5 il prime time di Mercoledì 15 gennaio è tutto dedicato al terzo appuntamento con Alfonso Signorini, perfetto padrone di Casa, Wanda Nara e Pupo, gli opinionisti in studio. Tanti le possibili debacle dal programma: chi […] L'articolo Stasera Tv 15 gennaio | Canale 5 | Grande Fratello Vip | Anticipazioni proviene ...

Grande Fratello Vip 2020 - Miriana Trevisan : "Pago è innamorato di Serena Enardu ma ha perso la fiducia" : ...

Grande Fratello Vip 2020 - Elisa De Panicis contro Andrea Denver : «Fa il cagnolino di Rita Rusic per convenienza» : Elisa De Panicis - GFVIP Prima scintille tra Elisa De Panicis e Andrea Denver al Grande Fratello Vip 2020. L’influencer non riesce infatti a convivere serenamente con il modello a causa di un flirt avuto con lui prima di entrare nel reality. Confidandosi con Paola Di Benedetto, la ragazza ha così lanciato pesanti accuse contro il coinquilino. Dopo aver ammesso di fare fatica a vivere sotto lo stesso tetto con lui, soprattutto perché ...

Grande Fratello Vip - Imma Battaglia : "Licia Nunez? Sono stata tradita nei miei ideali" : Dopo il confronto della scorsa settimana all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 2020', Imma Battaglia, in una lunga intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha ribadito, a gran voce, di non aver mai tradito l'ex compagna Licia Nunez con Eva Grimaldi ma di essersi semplicemente innamorata di una donna che ha sposato dopo dieci anni:prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Imma Battaglia: "Licia Nunez? Sono stata ...