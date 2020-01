Grande Fratello Vip, Antonella Elia critica Clizia: “Sei un’ipocrita” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Clizia Incorvaia gelata da Antonella Elia del GF Vip: “Io non ti credo” Ieri sera il Grande Fratello Vip ha voluto che i concorrenti giocassero a un gioco particolarmente cattivello. Difatti a tutti è stata data una busta in cui al suo interno c’era un aggettivo che doveva descrivere un inquilino vip. Nella busta di Antonella Elia c’era il termine ‘ipocrita’. Un aggettivo che la showgirl ha pensato bene di ‘affibbiare’ a Clizia Incorvaia, dando una sua personalissima motivazione: “Io penso che tu sei molto dolce, molto rosa, molto carina, molto tenera…Ma tipo stasera mi hai detto sbuccio io le patate, poi sei scomparsa…Quindi tu menti…Tu vuoi sembrare di essere una cosa, ma in realtà sei un’altra…” Ovviamente Antonella Elia ha pronunciato queste parole tra il serio e il faceto, ma Clizia Incorvaia ... Leggi la notizia su lanostratv

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -