Grande Fratello Vip 2020 | terza puntata stasera su Canale 5 | nuovo concorrente in arrivo?

Fernanda Lessa marito: "Per me è puro dentro", la confessione al Gf Vip 4 Fernanda Lessa è uno dei personaggi più interessanti del Grande Fratello Vip perché è una delle poche ad aver condiviso con i coinquilini e con il pubblico un momento difficilissimo della sua vita, cioè quando era dipendente dall'alcol.

La rivelazione inedita sulla vita privata di Antonio Zequila nel salotto di Pomeriggio 5: potrebbe esserci una misteriosa "lei". Gli appassionati del Grande Fratello Vip 2020 non possono certo dire di annoiarsi. Anche oggi è stata una giornata di scoop, per gentile concessione di Biagio D'Anelli. Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, quest'ultimo ha rivelato

Grande Fratello Vip: Elisa De Panicis, a causa di alcune frasi pronunciate su Aristide Malnati, ha scatenato la furia del web che chiede la squalifica immediata Oltre a Salvo Veneziano, anche Elisa De Panicis rischia la squalifica al Grande Fratello Vip. Il motivo? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, mentre era intenta a recitare il

Paola Caruso questa sera varcherà le soglie della porta rossa della Casa del Grande Fratello. Sì, perchè la showgirl avrà un confronto diretto con il suo ex fidanzato Ivan Gonzalez. I due si sono conosciuti durante la partecipazione a Supervivientes e hanno cominciato una relazione nonostante i più additassero Ivan come un approfittatore. Il loro flirt è durato diverso tempo, addirittura Paola Caruso aveva presentato Gonzalez come suo

Grande Fratello Vip 2020 Il Grande Fratello Vip 2020 prosegue con la terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni terza puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40, Alfonso Signorini conduce la terza puntata del Grande

Il Grande Fratello Vip 2020 riparte dall'espulsione di Salvo Veneziano e dal mancato televoto di questa settimana. Il programma tornerà in onda oggi, 15 gennaio, con la sua terza puntata che proverà a mettere insieme i pezzi di questa prima settimana "ufficiale" di vita nella casa. Dopo l'ingresso dei primi concorrenti mercoledì e degli altri proprio venerdì sera, Alfonso Signorini riaprirà il suo collegamento con la casa per raccontare quello

Stasera in tv 15 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky Cosa prevede la guida di Stasera in tv 15 gennaio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po' di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com'è andata la

Terza puntata nella prima e seconda serata di Canale 5 con il Grande Fratello VIPalla sua quarta edizione. Il Padre di Tutti i Reality, che quest'anno compie vent'anni di programmazione in Italia, vede la novità della conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione, in qualità di opinionisti, dell'inedita coppia composta da Pupo e Wanda Nara.

Scoppia l'amore al Grande Fratello Vip? Clizia Incorvaglia si sarebbe innamorata, ma di chi? Ecco chi, secondo Michele Cucuzza, avrebbe catturato il cuore della donna. L'avventura dei Vip al Grande Fratello continua con non pochi colpi di scena. In questi giorni ha fatto parecchio discutere il caso di Salvo Veneziano che è stato espulso dalla

Grande Fratello Vip 2020: ospiti e anticipazioni stasera 15 gennaio Divertimento, gossip, litigi e inaspettate rivelazioni, queste le caratteristiche principali del Grande Fratello Vip 2020. L'amato reality show, in onda stasera 15 gennaio dalle 21.20 su Canale 5, approda al suo terzo appuntamento con un bagaglio d'ascolti soddisfacente e tante novità che faranno impazzire il pubblico a casa! Come di consueto, al timone della

Antonella Elia ed Elisa De Panicis provano a regalare il primo, Grande litigio agli spettatori del Grande Fratello Vip 2020, con la Elia che insulta l'influencer al grido di 'pornostar'. Antonella Elia contro Elisa De Panicis al grido di pornostar nel primo vero litigio del Grande Fratello Vip 2020, tra insulti ed allusioni con cui show girl e l'influencer hanno animato la casa e provato ad attirare l'attenzione del pubblico in un'edizione del

Il sogno erotico di Licia Nunez è un'attuale concorrente del Grande Fratello Vip. A svelarlo la stessa Licia in un'intervista per Alfonso Signorini sul settimanale Chi. La Nunez, come riporta Bitchyf, avrebbe rivelato: Lei, in passato, nei miei momenti di intimità, è stata un po' il mio sogno erotico! Ma di chi sta parlando Licia Nunez? Della bella Rita Rusic, con la quale al momento non sembra aver stretto un Grande legame

Grande Fratello Vip 4, in onda, stasera, 15 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, è giunto al terzo appuntamento. In studio Alfonso Signorini con le opinioni di Pupo e Wanda Nara.

dopo le tantissime accuse a Salvo Veneziano arrivano anche le minacce alla sua famiglia. Proprio sua moglie Giusy Merendino inizia ad avere Paura per lei e per sua figlia, dopo l'espulsione di Salvo dal Grande Fratello Vip. Cosa sta succedendo nelle ultime ore? L'espulsione di Salvo Veneziano non sembra essere bastata ai telespettatori e ai