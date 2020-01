Grande Fratello Vip 2020, terza puntata – Salvo si scusa: «Pensavo di fare il simpatico». Al televoto Montovoli e la De Panicis (Di mercoledì 15 gennaio 2020) terza puntata GF Vip 2020 Il Grande Fratello Vip 2020 prosegue con la terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: la diretta minuto per minuto della terza puntata 21.46: Sempre più tardi, inizia la prima serata di Canale 5. Alfonso Signorini è al centro dello studio e promette una puntata del GF Vip ”molto impegnativa”. Pubblicità. 21.50: Si parte dal caso degli ultimi giorni: la squalifica di Salvo. “Una bruttissima pagina di televisione”, dice il conduttore, che subito si collega con Pasquale, Patrick e Sergio nella stanza dei super led. I tre sono ‘colpevoli’ di aver riso alle pesanti espressioni di Salvo. 21.53: Salutati i due opinionisti, via al ... Leggi la notizia su davidemaggio

GrandeFratello : Tante storie, tanti colpi di scena, tanto Grande Fratello: ecco tutto quello che ci aspetta questa sera ?? #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -