Grande Fratello Vip 2020, terza puntata in diretta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 2020 Il Grande Fratello Vip 2020 prosegue con la terza puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa durante la serata. Grande Fratello Vip 2020: anticipazioni terza puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40, Alfonso Signorini conduce la terza puntata del Grande Fratello Vip. Con lui in studio, nelle vesti di opinionisti, Pupo e Wanda Nara. Dopo la squalifica di Salvo, e il conseguente televoto annullato che lo vedeva contro Patrick Ray Pugliese, l’ex gieffino racconterà la sua versione. Tra i temi della serata, le prime dinamiche e le prime discussioni scoppiate negli ultimi giorni nella Casa. Infine le nomination, per decretare nuovi concorrenti a rischio eliminazione. News sul GF Vip ... Leggi la notizia su davidemaggio

