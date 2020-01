Grande Fratello Vip 2020 riparte dall’espulsione di Salvo Veneziano e le crisi di Antonella Elia: anticipazioni 15 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 riparte dall'espulsione di Salvo Veneziano e dal mancato televoto di questa settimana. Il programma tornerà in onda oggi, 15 gennaio, con la sua terza puntata che proverà a mettere insieme i pezzi di questa prima settimana "ufficiale" di vita nella casa. Dopo l'ingresso dei primi concorrenti mercoledì e degli altri proprio venerdì sera, Alfonso Signorini riaprirà il suo collegamento con la casa per raccontare quello che è successo a Salvo Veneziano. Gli inquilini nella casa sapevano che il siciliano era in casa e che si trovava nel tugurio insieme agli altri ex concorrenti del reality. Proprio tra lui e Patrick era stato aperto il televoto che è stato chiuso in seguito all'espulsione. Ecco il momento in cui gli è stato comunicata l'espulsione: https://twitter.com/GrandeFratello/status/1217110153629138944 I concorrenti del Grande Fratello Vip ... Leggi la notizia su optimaitalia

