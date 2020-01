Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez: "Paola Caruso diceva che ero gay, tra me e lei non è mai successo niente" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ivan Gonzalez, ex tentatore di Temptation Island Vip ed ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato della conoscenza avuta con Paola Caruso, in passato. Il ragazzo si è raccontato ai coinquilini e ha spiegato di come non ci sia mai stato niente con la donna e che proprio lei aveva messo in giro la voce che fosse omosessuale per questo motivo. "Non c'è stato nulla, nemmeno un bacio tra di noi" ha sottolineato, specificando che, per lui, non era nato niente nei confronti della ragazza e che non è rimasto nemmeno infastidito dalle parole della showgirl. Faccia sorpresa da parte di Antonella Elia che, in confessionale, ha anche sottolineato come non sia stato un comportamento corretto nei confronti del giovane, nonostante -nel caso- non ci sarebbe stato comunque nulla di male.Grande Fratello Vip 2020, Ivan Gonzalez: "Paola Caruso diceva che ero gay, tra me e lei non è ... Leggi la notizia su blogo

