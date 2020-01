Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia e l'amore: "Non ho mai incontrato nessuno che non mi volesse cambiare" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'amore e la capacità (e possibilità) di essere se stessi è l'argomento che ha visto confrontarsi Antonella Elia e Fabio Testi, nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è apparsa disillusa sull'amore e sulla capacità di accettazione totale e reciproca nelle coppie:La vita non va così, in una storia non si può essere completamente se stessi, perché ci sarà sempre qualcosa di te che non andrà bene all’altro. Così passerà il suo tempo a cambiarti e tu a cambiare luiGrande Fratello Vip 2020, Antonella Elia e l'amore: "Non ho mai incontrato nessuno che non mi volesse cambiare" 15 gennaio 2020 17:02. Leggi la notizia su blogo

