Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia a Elisa De Panicis: "Sei una pornostar" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Antonella Elia ed Elisa De Panicis provano a regalare il primo, Grande litigio agli spettatori del Grande Fratello Vip 2020, con la Elia che insulta l'influencer al grido di 'pornostar'. Antonella Elia contro Elisa De Panicis al grido di pornostar nel primo vero litigio del Grande Fratello Vip 2020, tra insulti ed allusioni con cui show girl e l'influencer hanno animato la casa e provato ad attirare l'attenzione del pubblico in un'edizione del reality che stenta a decollare. Come sappiamo dai trascorsi con Taylor Mega, Antonella Elia non ha un Grande feeling con le influencer, un litigio con Elisa De Panicis era quindi facilmente prevedibile. Mentre i coinquilini erano impegnati in un gioco, la showgirl, riferendosi ad Elisa, ha detto "Per la gioia di tutti voi maschi e l'invidia di ... Leggi la notizia su movieplayer

