Governo: Meloni, ‘regalo per mio compleanno? Le elezioni’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il regalo più grande che mi si può fare è dare la possibilità ai cittadini di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare e governare”. Lo dice Giorgia Meloni, che oggi compie gli anni, in un’intervista al Tg5. “Per fare questo c’è anche bisogno di una legge elettorale che abbia un premio di maggioranza, un premio di governabilità cioè un sistema maggioritario rispetto a un proporzionale che serve solamente a perpetrare il sistema dell’inciucio di palazzo contro al volontà popolare”. L'articolo Governo: Meloni, ‘regalo per mio compleanno? Le elezioni’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

