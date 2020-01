Governo, l'avviso di Renzi: "Quanto durerà? Non possiamo stare con Toninelli tutta la vita" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quanto durerà il Governo Conte bis? Orlando al M5s: "Smettetela con l'antipolitica". Renzi: "Non ci possono chiedere di... Leggi la notizia su today

berlusconi : ???? La Calabria può diventare il simbolo del riscatto del Mezzogiorno e l’Emilia Romagna può liberarsi da un sistema… - msgelmini : Le regionali saranno un avviso di sfratto per il governo guidato da @GiuseppeConteIT. Il centrodestra vincerà in Ca… - Today_it : Governo, l'avviso di Renzi: 'Quanto durerà? Non possiamo stare con Toninelli tutta la vita' -