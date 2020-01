Globale e stabile per tutti EMUI 10 sui Huawei P30 e P30 Pro dal 15 gennaio: le ultime per l’Italia (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'annuncio è stato appena dato: davvero per tutti i Huawei P30 e P30 Pro ora sarà messa a disposizione la EMUI 10 insieme all'aggiornamento Android 10. In questa mattinata del 15 gennaio, il canale social EMUI appunto (di proprietà Huawei) ha fatto sapere che per il rilascio in tutti i paesi dove i device sono commercializati non ci sono più limitazioni. In Italia la EMUI 10 ha fatto già capolino su molti Huawei P30 e P30 Pro ma purtroppo non proprio per tutti. La comunicazione odierna va interpretata dunque come una vera e propria chiusura dei lavori per l'update, da considerarsi nella sua versione definitiva e finale. Fino a questo momento la distribuzione è andata avanti per gruppi di IMEI ma, da questo momento in poi, dovrebbe procedere in maniera ben più celere. Passando dalla panoramica Globale della diffusione dell'ultimo pacchetto software a quella Globale, cosa ci si ... Leggi la notizia su optimaitalia

