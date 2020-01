Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 32 anni, la mamma: “C’è chi ti ha rubato la vita” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) oggi Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016, avrebbe compiuto 32 anni. A ricordare l'anniversario è la mamma, Paola Deffendi, che affida ai social un pensiero per il figlio: “Ci sono persone che non rispettano la vita degli altri, non rispettano i diritti umani, e tu lo sai molto bene, purtroppo”. Leggi la notizia su fanpage

